Kъпането в морето на плаж "Изток” край Свети Влас отново е разрешено. Двете последователни проби, взети от морската вода в района, вече са с отлични показатели, съобщиха от Областната администрация в Бургас. Информация за актуалната ситуация представиха областният управител Дико Диков и директорът на РЗИ-Бургас д-р Георги Паздеров.

„Проблемът беше решен, констатираната авария е отстранена от специалисти водолази. Не съществува опасност за жителите и гостите на района”, увери Диков.

Припомняме, че преди около седмица беше установеното замърсяване на морската вода, заради което Регионалната здравна инспекция издаде заповед за забрана на къпането на плаж „Изток“. Самата плажна ивица можеше да се използва, но влизането в морето беше забранено заради потенциален риск за здравето.

Затвориха плаж „Изток” в Свети Влас, водата е опасна за здравето

Първите проби от водата бяха взети на 5 август, а резултатите показаха стойности на ешерихия коли и ентерококи над допустимите норми. Последващи изследвания потвърдиха замърсяването.

Според информацията, представена от институциите, проблемът е свързан с изпускане на непречистени отпадъчни води от пречиствателната станция „Елените“. Сигнали за замърсяване в района са постъпвали и преди предприемането на мерките.

Видео: Областна управа-Бургас

По-рано проверка на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Бургас установи изтичане на битово-фекални води в Черно море в района на Свети Влас след проблем в канално-помпена станция. Експертите откриха частично вкопан в пясъка бетонен колектор, от който изтичала вода с вид и мирис, характерни за фекално замърсяване. В близост били забелязани санитарни отпадъци, а морската вода била мътна и с жълто-кафяв оттенък.

РЗИ продължава да следи качеството на водата.