Емилиян Георгиев става заместник-кмет по направление „Обществено строителство“ в Столичната община. Той наследява Никола Лютов в момент, в който голяма част от подготвените през последните години инфраструктурни проекти преминават към изпълнение. Основната задача в следващия етап е ускореното придвижване и изпълнение на проектите от инвестиционната програма на София.

Георгиев е дългогодишен ръководител в Столична община и в момента е директор на дирекция „Поддръжка на транспортната инфраструктура“. Той поема ресора в момент, в който София започва реализацията на една от най-мащабните инвестиционни програми в историята си.

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Изборът му поставя фокус върху приемствеността и ускореното придвижване на проектите от подготовка към реално строителство, като се запазват натрупаната експертиза и познаването на проектите в администрацията.

Кметът Васил Терзиев ще бъде лично ангажиран с реализацията на инвестиционната програма и координацията между направленията, които участват в нея. Програмата осигурява възможност за до 367 млн. евро инвестиционно финансиране за ключова инфраструктура на София. Тя обхваща липсващи участъци от основната пътна мрежа, реконструкция на ключови улици и булеварди, транспортни възли, релсов път, пешеходна и велосипедна инфраструктура.

Васил Терзиев увери, че прекратяват работата си с Никола Лютов по взаимно съгласие

„Разделяме се със зам.-кмета по строителство Никола Лютов по взаимно съгласие, няма нищо драматично в тази промяна". Това каза кметът на София Васил Терзиев пред журналисти. Той посочи, че кадровите промени са нормален процес и целта му е да има все по-голяма ефективност в работата на Столичната община и по-бърза реализация на ключовите за града проекти.

Терзиев благодари на Лютов за съвместната работа, реализираните проекти и подготовката на предстоящите. „Това, което предстои, е все по-бърза и успешна реализация на ключовите проекти на града“, каза кметът.

По думите му на мястото на Лютов идва дългогодишен кадър от направление „Обществено строителство“, който има опит и в частния сектор и познава системата. „Това, което ние търсим, е максимално бързо предаване на щафетата", посочи Терзиев.

Попитан дали причината за промяната е забавяне на проекти, кметът отговори, че няма да даде „отговора, който търсите“. Той подчерта, че има проекти, които се бавят, както и такива, които се изпълняват в срок. „Това са най-нормални процеси, всички сме професионалисти и единственото нещо, за което всички работим – и аз, и господин Лютов, и господин Георгиев – е за това все повече и все по-качествено да се случват всички инфраструктурни проекти в София“, заяви Терзиев.

Кметът увери, че с Лютов се разделят в добри отношения.

По повод предстоящите големи инвестиции на Столичната община Терзиев каза, че ще следи за тяхната реализация, тъй като това е „голям и важен ангажимент“ от страна на общината. Той посочи, че причините за забавянето на отделни проекти са различни, но няма нещо толкова проблемно, което да е предизвикало кадровата промяна.

Редактор: Никола Тунев