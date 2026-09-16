Напредва работата по осигуряване на достъпа и градската инфраструктура около бъдещата Национална детска болница, съобщават от Столична община. Започнало е отчуждаването на имоти, а част от процедурите дори са приключили. Работи се и по три подробни устройствени плана – за улицата до болницата, голям паркинг и електрическата подстанция. Извършват се и предварителните проучвания за довеждащата инфраструктура и връзката ѝ със Софийския околовръстен път.

От общината напомнят, че проектът се чака от години, а реализацията му изисква паралелна работа на държавата и СО.

Оттеглена е жалбата срещу обществената поръчка за Националната детска болница

Улица, паркинг и електрозахранване

„Направление „Градско планиране и развитие“ работи по три подробни устройствени плана, пряко свързани с достъпа и функционирането на бъдещата болница", съобщи главният инженер на направлението инж. Деляна Сеченска, цитирана от СО.

Първият предвижда удължаване на съществуващата задънена улица от Околовръстния път до терена на болницата, с което да бъде осигурен необходимият достъп до лечебното заведение.

Вторият е за обособяването на голям паркинг срещу болницата, при ул. „Харманлийско въстание“, с подземна връзка към нея. Целта е да бъдат осигурени допълнителни места за автомобилите на пациенти и посетители.

Третата процедура е за електрическата подстанция, необходима за бъдещата болница. Устройственият проект вече е готов, изготвени са необходимите оценки и се работи по уреждането на собствеността с оглед приключване на процедурата с одобряване на ПУП.

Следващата стъпка е изработването и процедирането на двата плана за улицата и паркинга.

21 имота за транспортния достъп – 14 процедури вече са приключили

Столична община е предприела отчуждителни действия за 21 поземлени имота и една сграда, попадащи в трасетата на прилежащата улична мрежа – в участъци от ул. „Харманлийско въстание“ и бъдещата „Западна тангента“.

За 14 от поземлените имоти процедурите вече са приключили и паричните обезщетения са изплатени. За останалите седем е изготвен проект за изменение на кадастралната карта, който е процедиран в Агенцията по геодезия, картография и кадастър, и са издадени скици-проекти. Възложено е определянето на обезщетенията, след което предстоят публичното обявление и издаването на заповедите за отчуждаване.

Довеждащата инфраструктура

ОП „София-проект“ извършва предварителни проучвания за връзките на довеждащата улична мрежа със Софийския околовръстен път и със съществуващата инженерна инфраструктура.

Направено е геодезическо заснемане на достъпните и нечастни имоти. Вече са събрани изходни данни от експлоатационните дружества и се анализира териториалното обезпечаване на бъдещата улична и инженерна инфраструктура.

Западната дъга на Околовръстния път

Достъпът до Националната детска болница е технически свързан с окончателните решения по проекта за Западната дъга на Софийския околовръстен път. Изграждането ѝ е от стратегическо значение както за свързаността на София, така и за осигуряването на бърз достъп до бъдещата болница.

„Общината подкрепя усилията на МРРБ за завършване на липсващите участъци от Околовръстния път и ще продължи активно да изпълнява своите ангажименти. Околовръстният път е важен не само защото ще съкрати времето за пътуване и ще намали вредните емисии, но и защото ще осигури бързи трасета до Националната детска болница“, заяви заместник-кметът по обществено строителство Никола Лютов, цитиран от СО.

Редактор: Ина Григорова