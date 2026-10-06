Бизнесът иска Министерският съвет да преразгледа решението си за компенсиране на разходите за електроенергия на небитовите потребители през следващата близо една година. Според гласуваната промяна помощите ще се изплащат еднократно след края на гласувания период – 30 юни 2027 година, което ще забави плащанията и ще постави под натиск финансовата стабилност на крайните потребители. Основното притеснение е, че вместо реална помощ, новата схема може да доведе до сериозен недостиг на оборотни средства през зимните месеци.

Директорът на Център „Предприемачество“ в Българската стопанска камара Силвия Тодорова каза в ефира на NOVA NEWS, че това решение е в ущърб не само на бизнеса, а и на крайните потребители, защото когато бизнесът няма предвидимост и не знае какви разходи би имал, не може да потвърди крайните цени, които предлага за своите стоки и услуги.

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„Това в един момент се отразява на потребителите – това е икономически закон, който действа във всички области и навсякъде. Проблемът е, че това решение беше променяно неколкократно. Това е трето решение, с което се променя схемата, и тя става все по-тежка за изпълнение с всяко следващо решение, все по-ограничена и с все по-малък размер на компенсацията и на помощта, която се предоставя на бизнеса“, категорична беше Тодорова.

По думите ѝ обяснението, което са получили за тази промяна е, че средствата не са предвидени във Фонда за разплащане и че не е сигурно дали ще има достатъчно средства във Фонд за сигурност на електроенергийната система. Затова те искат да се разплатят следващата година след юни, обясни Силвия Тодорова.

„Проблемът за бизнеса е в това, че идват най-натоварените месеци, с най-високите цени на електроенергията“, допълни тя.

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По думите ѝ бизнесът настоява за връщане на добрата практика за съвместно обсъждане и консултиране на подобни схеми и практики. „Настояваме също за автоматично изплащане на тези компенсации на ежемесечна база, а не след десет месеца и както е записано в решението – след 31 юни следващата година до края на годината. Това означава, че има повече от 14 месеца, в които трябва да се очаква някаква подкрепа. А тя е необходима в момента, през тези месеци, които идват“, категорична бе Тодорова.

Тя каза още, че все още нямат официална обратна връзка от ресорното ведомство и предупреди, че ако не бъде намерено решение, има риск от фалити на множество предприятия.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова