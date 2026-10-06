Думите на българския премиер да се използват всички възможности за диалог с Руската федерация представляват много положително явление. Оценката е на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, който отбелязва, че в Европа военната реторика доминира като приветства смелостта на нашия министър-председател.

По същото време в интервю Радев отново защитава тезата си за мир чрез засилен диалог. Трябва да изслушаме тревогите и на двете страни в конфликта, категоричен е Радев, макар всички опити за сближаване на позицията относно край на войната да приключват без успех досега.

Премиерът за атаките с дронове в Черно море: Екипажът на потъналия кораб е в неизвестност

Българската позиция по повод на войната в Украйна се струва едностранна на мнозина наблюдатели. Съвсем не случайно предизборната кампания за президентските избори поставя акцент върху начина, по който страната ни се позиционира в международните отношения.

Адекватна ли е външната ни политика по отношение на войната разтърсила не само Европа?

Според политическия анализатор Георги Харизанов вероятно трябва още информация относно дроновете, които атакуваха кораби в Черно море, затова от правителството са доста обрани и предпазливи. В предаването „Челюсти“ по NOVA NEWS той коментира, че това, което каза премиерът Радев по повода е недопустима агресия и нарушаване на международното право. „Това се случва в Украйна вече от 3-4 години – недопустима агресия и нарушаване на международното право – атакуване на цивилни обекти, военна агресия срещу цивилно население“, посочи Харизанов. Според него радикални действия и промени във външната ни политика няма, но комуникацията никак не е добра.

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Според бившия министър на отбраната Красимир Каракачанов е ясно, че от тази война двете воюващи държави губят най-много, но Източна Европа е онази част от Европа, която е най-губещата в Европейския съюз. „Защото немалка част от западните държави имат традиционни алтернативни източници за снабдяване с горива. От друга страна, публична тайна е, че още от началото на войната всички тези държави, като Съедините щати, Великобритания, Франция, които бяха най-крайни срещу Русия, продължаваха да си правят енергийния бизнес с Русия. Източна Европа нямаше как да го направи, защото беше в голямата си част зависима от енергоресурсите на Русия“, каза Каракачанов.

Според него тезата на премиера Радев за това, че трябва да се търси мирен изход и че продължаването на войната не е решение, е правилна, но възниква въпроса как.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова