Никога не съм казвал, че ще суспендирам споразумението, което е сключил служебният премиер Гюров с Украйна. Казах, че е нерационално и недобро решение. Това заяви премиерът Румен Радев в отговор на въпрос от Цончо Ганев от „Възраждане“ в рамките на блиц контрола в парламента относно заложените в бюджета 17 млн. евро в подкрепа за Украйна и удълбочаването на пристанище Варна за военни цели.

"Няма нито една лъжа и неизпълнено обещание от наша страна", заяви министър-председателят. Той обясни, че тези 17 млн. евро за Украйна са гласувани и дадени от правителството на служебния премиер Гюров. Тези пари вече са заведени там, добави Радев.

Премиерът посочи, че споразумението с Украйна е изпълнено с формулировки, като например „да се провери възможността дали може еди какво си, да се изследват вариантите и дали може“. „Казах го много ясно: Не може. Докато ние управляваме, нито едно от тези неща няма да се изпълни, защото там е зададена вероятност и зависи от нашата политическа воля дали нещо ще предприемем или не“, заяви Радев. "Нашата политическа воля е много ясна в случая, но като цивилизована държава, ние няма да суспендираме споразумения, как ще ги изпълняваме, това е въпрос на наше право", добави той.

По отношение на удълбочаването на пристанището, Румен Радев каза, че вече има изплатени средства за двата нови многофункционални патрулни кораба. "Ако ние не удълбочим пристанището, те не могат да влязат там, не могат да се използват, не може да се интегрира цялото оборудване, което трябва да се интегрира на борда", посочи той.

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Що се отнася до отношенията с Русия, Радев каза, че няма да отговаря на спекулациите на „Възраждане“. „Но е факт, че след интервюто, което дадох преди няколко дни, Вие видяхте реакцията на руската страна, че това се приветства. Каза го и г-н Песков, че приветстват именно връщането на разума и връщането на диалога“, заяви Радев.

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► Премиерът отговори на въпрос депутата Коста Стоянов от „Възраждане“ относно „системна намеса на украинската посланичка Олеся Илашчук във вътрешните дела на България“. Стоянов попита Радев дали ще бъде връчена нота за отзоваването на украинския посланик. Няма основания, заради които посланикът на Украйна в България Олеся Илашчук да бъде обявена за „персона нон грата“, заяви министър-председателят.

"Обявяването на „персона нон грата“ е крайна, драстична мярка и тя трябва да се основава на ясни и безспорни факти и установени обстоятелства. Към момента такива данни няма, каза премиерът. Това, което има, е вербалната нота на посланика на Украйна към българските институции и Министерството на външните работи с молба за повече информация за украинския гражданин Олег Невзоров след издадената принудителна административна мярка. По Виенската конвенция за дипломатическата служба това е нормална функция на всеки дипломатически представител – да търси и иска информация за гражданите на своята страна, които пребивават в съответната държава", обясни Румен Радев и добави, че това е единственото документирано и известно към момента.

Той посочи, че Невзоров е разпитан от прокуратурата в качеството му на свидетел. "Какво и как се води като разследване може да отговори прокуратурата", каза още Румен Радев.

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В началото на юни тази година министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, каза че има данни за действия, извършени от посланика на Украйна, които са след издадената принудителна административна мярка на Олег Невзоров и преди нейното оттегляне. Премиерът днес заяви, че очаква да се разбере защо изпълняващият функции председател на Държавна агенция „Национална сигурност“ тогава – Деньо Денев, отменя заповедта си за експулсирането на Невзоров. "Няма друг такъв случай. Това дава основания да се мисли и предполага, че е възможно да е имало натиск, но документално, от страна на това, което е заявила посланикът на Украйна, няма други основания. Това е вербалната нота изцяло в основанията на Виенската конвенция, изцяло в нейните правомощия", каза още Румен Радев.

Редактор: Цветина Петрова