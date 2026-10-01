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По думите им след плановото пускане на водата през септември, са имали такава за едва няколко дни
Жители на столичния квартал „Младост” 1 излязоха на протест. Причината е липса на топла вода в част от блоковете след извършената профилактика от Топлофикация София през септември.
По думите им след плановото пускане на водата през септември, са имали такава за едва няколко дни. Казват и че се е стигнало на разлив на топла вода зад един от блоковете. Хората трудно се справят с битовите си нужди и уточняват, че прибягват до подръчни средства.
Омбудсманът иска компенсации и проверки заради липсата на топла вода в части от София
В позиция до NOVA от "Топлофикация София" заявиха, че след приключване на годишната профилактика на топлофикационен район "София Изток" са възникнали много аварии по най-амортизираните участъци на мрежата и се налага те да бъдат отстранени последователно.
Много сигнали за липса на топла вода са били получени и от омбдусмана Велислава Делчева. От своя страна тя е сигнализирала председателя на КЕВР Пламен Младеновски. От там са изискали цялостната документация за всички аварийни и планови прекъсвания на топлоподаването - причини, дата, час, продължителност, както и описание на всеки отделен случай.
Междувременно демострацията на хората продължава със заявка недоволството да продължи, ако проблемът не се разреши в спешен порядък.
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