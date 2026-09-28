По-високи минимални тарифи за таксиметровите услуги в София ще важат от началото на следващата година. Столичният общински съвет актуализира цените по методика, приета през миналата година, която отчита инфлацията, минималната работна заплата и цените на горивата.

Първоначалните изчисления показваха ръст от 5,3%, но след установена техническа грешка при горивния компонент увеличението беше коригирано на 6,6%. От бранша обаче настояваха за по-сериозно увеличение и предупредиха за възможен протест.

Таксиметровият бранш в готовност за протести

„Ако питаме таксиметровите водачи, те са готови още днес да излязат“, заяви Кирил Ризов от Съюз „Такси“. По думите му представителите на бранша са били „крайно изненадани“ от решението, а допълнителното претарифиране ще изисква преминаване през метрологични пунктове и технически прегледи. „Ако знаехме, че така ще бъде определен, ние даже щяхме да се откажем от него“, коментира Ризов.

"За последната актуализация на цените, която приехме на последното заседание, браншовите организации искаха цените да бъдат променени с около 10% средно, прилагайки методиката. минималните тарифи - дневна и нощна - бяха повишени наполовина", поясни общинският съветник от ГЕРБ Йордан Тодоров.

Общинският съветник от БСП Иван Таков защити методиката, като посочи, че тя е разработена с участието на представители на всички групи в общинския съвет.

Такситата в София поскъпват от 1 януари

Другият спор между бранша и общинските съветници е за движението на такситата в бус лентите. От „Спаси София“ са категорични, че предложението да бъде разрешено това няма да стигне до разглеждане в пленарната зала. „Ние смятаме, че такситата нямат място там. Бус лентите трябва да останат предназначени за масовия градски транспорт“, заяви общинският съветник Стефан Спасов.

Засега ефективни протестни действия от страна на таксиметровия бранш не са насрочени.