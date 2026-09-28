Всички с притеснение очаквахме бюджетната процедура за 2027 г. на фона на наказателната процедура от Европейския съюз за свръхдефицита. Основният акцент на Европейската комисия беше за свиване на държавните разходи. Но също така винаги трябва да има и баланс, а именно търсене на повече приходи. Това каза бившият социален министър Христина Христова в ефира на “Твоят ден” по отношение на промените в данъчните закони.

Тя посочи, че предстои дебат за т.нар. свръхпечалба и облагането ѝ.

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Христова отбеляза, че кабинетът се опитва да сложи в разумни граници държавните разходи. Тя отбеляза, че трябва да се търси начин за подкрепа на уязвимите групи.

Изпълнителният директор на АИКБ Добрин Иванов каза, че данъчните облекчения за родители са свързани с борба с демографската криза. Той посочи, че с това на практика се получава един необлагаем минимум. Също така отбеляза, че позитивно е и данъчното облекчение за родители, които инвестират в детското развитие - различни видове спортни, образователни курсове и изкуства. Друга положителна промяна според него е в прагове, които не са актуализирани повече от 20 години - например, за признаване на дълготрайните активи, ускорената данъчна амортизация за инвестиции в изкуствения интелект и технологии. Иванов подчерта обаче, че от АИКБ не подкрепят всички предложения на кабинета за данъчни промени. Той коментира, че по отношение на ваучерите предвидената схема е за двукратно увеличаване на размера им и на квотата за тях - т.е. разширява се обхвата. Това, което обаче е изненадващо, е точно това въвеждане на данък от 7% върху ваучерите, допълни той. Предложението на АИКБ е да се облага допълнителната сума, която се отпуска. Т.е. данъкът да бъде около 4% върху цялата сума.

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От АИКБ не подкрепят и увеличаване на данъка за лично ползване от 3 до 7%.

Иванов коментира още, че голямата забележка на Асоциацията е по отношение на облагането на свръхпечалбата на шестте посочени сектора.

Припомняме, че правителството публикува предложенията за промени в данъчните закони за 2027 г. Пакетът от данъчни и приходни мерки за 2027 година има за цел да осигури устойчиво нарастване на бюджетните приходи, включително чрез намаляване дела на сивата икономика и повишаване на събираемостта на приходите. За да влязат в сила предложенията, те трябва да бъдат одобрени както от Министерския съвет, така и от парламента. Пакетът предвижда няколко данъчни преференции както за семействата с деца, така и за предприятията. Предвижда се много голяма част от глобите и имуществените санкции да бъдат актуализирани, тъй като те не са променяни още от приемането на самите данъчни закони през 2006 година.

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Редактор: Цветина Петрова