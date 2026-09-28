Неидентифициран дрон е навлязъл във въздушното пространство на Румъния и е предизвикал реакция на военновъздушните сили на страната. Машината е била засечена от радарите на Министерството на националната отбрана, докато се е движела в района на румънско-украинската граница.

За наблюдение на ситуацията от Авиобаза 86 „Борча“ са излетели два румънски изтребителя F-16, които са част от бойното дежурство по охрана на въздушното пространство.

Задействаха системата RO-ALERT заради засечен дрон в района на Тулча

Дронът е останал видим за радарните системи в продължение на около 10 минути. Следата му изчезнала в района на селището Сомова, окръг Тулча.

Заради потенциалната опасност властите са предупредили и местното население. В 20:35 часа местно време жителите на Тулча са получили съобщение чрез системата за извънредно предупреждение Ro-Alert. Въздушната тревога е отменена в 22:05 часа.

Очаква се специализиран екип на румънското Министерство на националната отбрана да извърши проверка във връзка с инцидента.

Редактор: Цветина Петкова