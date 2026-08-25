Министерството на националната отбрана на Румъния засече дрон в непосредствена близост до границата с Украйна. Това съобщават от ведомството на официалната си страница в социалната мрежа Facebook. Въздушната цел е била открита около местно (и българско) време на около 4 км източно от Вилково.

Румъния вдигна изтребители заради засечени дронове до границата с Украйна

„Два испански изтребителя F-18 от Военновъздушните и космически сили, базирани в авиобаза 57 „Михаил Когълничану“, бяха вдигнати по тревога, за да наблюдават ситуацията“, посочва цитираният източник.

Дронът не е навлязъл в румънското въздушно пространство. Въздушната тревога е била отменена в 09:04. Въпреки това жителите на северната част на румънския окръг Тулча са получили предупредително съобщение чрез системата RO-Alert за възможност от падащи от въздуха обекти.

Румъния вдигна два F-16 заради дронове по границата с Украйна

Румъния, която е член на ЕС и НАТО, има 650-километрова сухопътна граница с Украйна. Откакто Русия започна да атакува украинските пристанища на река Дунав, няколко пъти дронове нарушават румънското въздушно пространство, припомня кореспондентът на БТА в Букурещ Мартина Ганчева.

В понеделник дрон бе открит в окръг Вранча, недалеч от границата с окръг Галац в Румъния. Властите евакуираха района.

Редактор: Станимира Шикова