Нидерландските власти разследват предполагаем саботаж по железопътната мрежа, след като умишлено поставени предмети върху релсите предизвикаха сериозни нарушения на движението в централните и северните части на страната. Проблемите блокираха хиляди пътници в сутрешния час пик и засегнаха както влаковете, така и движението през някои железопътни прелези.

Операторът на железопътната инфраструктура ProRail съобщи, че на няколко различни места са открити материали, поставени преднамерено върху релсите.

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Suspected sabotage causes major disruptions on train lines in the Netherlands.



Materials were deliberately attached to tracks at multiple sites causing track-circuit failures according to ProRail. Services were halted throughout the east and the north of the country. pic.twitter.com/M54n3bbYXc — Pacific Wire (@JMChyno) September 15, 2026

„На няколко места са открити материали, умишлено поставени върху релсите. Това причинява повреди в системата за установяване на заетостта на участъците. Изглежда става дума за саботаж“, посочиха от ProRail.

BREAKING: 🇳🇱 Train traffic has been severely disrupted across parts of the eastern and northern Netherlands this morning following acts of sabotage targeting railway infrastructure.



Since around 05:30, malfunctions have affected railway safety systems at multiple locations.… pic.twitter.com/MDOfVaWLvV — GeoInsider (@InsiderGeo) September 15, 2026

Намесата е довела до проблеми в системата за безопасност, която следи дали определен участък от линията е зает от влак. Заради поставените предмети компютърната система отчита, че по релсите има композиция дори когато те са празни.

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При подобен сигнал системите за сигурност автоматично задействат червени светлини. Влаковете трябва да спрат или да намалят скоростта, а работата на железопътните прелези също може да бъде нарушена.

Railway sabotage in the Netherlands:



Dutch ProRail says materials were deliberately placed on railway tracks at several locations in central Netherlands, causing track-circuit failures and major disruption around Zwolle, Deventer and Amersfoort during the morning rush hour.… pic.twitter.com/29kOmr1fMO — Roland Vergeer (@digint31) September 15, 2026

Сериозно засегнато е движението около Зволе, Девентер и Амерсфорт. По редица направления влаковете бяха спрени, а по други се движеха със значителни закъснения.

Проблеми бяха регистрирани по ключови връзки към северната и източната част на страната, включително между Амерсфорт и Зволе, Утрехт и Арнем, Арнем и Зютфен, Зволе и Леуварден, както и по други маршрути.

Заради мащаба на нарушенията хиляди пътници останаха по гарите в сутрешния час пик. Железопътните власти предупредиха хората да проверяват актуалното разписание преди пътуване.

По информация на нидерландски медии на част от засегнатите места са били поставени тръби, които са предизвикали погрешни сигнали към системите за контрол на движението.

Екипи на ProRail започнаха да отстраняват предметите и да проверяват засегнатите участъци, преди движението да бъде възстановено. Основният приоритет е линиите да бъдат обезопасени и отворени възможно най-бързо. Няма информация кой стои зад предполагаемия саботаж и какъв би могъл да бъде мотивът.

Редактор: Цветина Петкова