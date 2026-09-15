Отново е 15 септември – ден, който е специален за всички нас. Началото на всяка нова учебна година винаги носи надежда, нетърпение, усмивки и мечти. Днес хиляди деца ще прекрачат прага на училището и ще поемат по пътя на знанието, новите приятелства, и новите отговорности. Всеки от нас помни своя първи учебен ден и емоциите, които ни завладяват. Помним първите учебни дни на децата си и трепета, с който сме ги завели до чиновете и до един цял нов свят. Това каза председателят на Държавна агенция за закрила на детето д-р Теодора Иванова по случай началото на новата учебна година.

"Бих искала да се обърна първо към Вас, децата, защото Вие не само днес, но и всеки ден трябва да сте най-важното за нас – възрастните. Ученическите години са един от най-хубавите и ценни периоди в живота ни. Сега е вашето време! Бъдете ученолюбиви, правете смели крачки по пътя на знанието – образованието е това, което отваря всички врати. Задавайте въпроси, вярвайте в себе си и си поставяйте високи цели, защото с упорита работа и желание, може да ги постигнете", смята още тя.

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По думите ѝ отговорност на възрастните е да осигурим училищна среда, в която всяко дете да се чувства защитено, спокойно и да има възможност за пълноценно развитие. "Но не може да се справим с това без Вас. Бъдете добри един с друг! Да унижаваш, обиждаш и да бъдеш агресивен не е сила, не е градивно и не води до нищо успешно. Емпатията, умението да подадеш ръка на по-слабия, са качествата, които водят до истински успехи. Бъдете приятели, откривайте и преодолявайте заедно препятствията. Споделяйте с близките си и с учителите си всичко, което Ви тревожи. Доверете им се, за да може да Ви защитят и да Ви подкрепят, когато това е необходимо. Забавлявайте се, спортувайте, творете, бъдете отговорни, защото Вие сте бъдещето!", допълва д-р Иванова.

Тя пожелава спокойна и пълноценна учебна година и на родителите: "Нека имате поводи за гордост и спокойствие от постиженията на децата Ви. За всеки един от нас образованието на детето му е изключително важно, но днес ще си позволя да се обърна към Вас и с молба да се научим истински да чуваме децата си. Нека намерим заедно пътя към по-голямо доверие между децата и възрастните, между училищната общност и институциите. Наша е отговорността какво показваме на децата си. Нека ги предпазим и дадем добрия пример. Нека заедно да работим, така че децата ни да се чувстват защитени и щастливи всеки учебен ден!".

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"Уважаеми учители и професионалисти, работещи с деца - нека новата учебна година Ви донесе удовлетвореност, високи постижения и много детски усмивки. Днес отново ще поемете хиляди деца, които за първи път прекрачват прага на училището и виждат един нов свят. Благодаря Ви за всеотдайността и постоянните усилия в работата Ви", казва в заключение председателят на ДАДЗ.

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Редактор: Никола Тунев