Едно от най-големите езера в Гърция е напът напълно да изчезне. Водата в „Корония” е намаляла близо 13 пъти за по-малко от десетилетие. Продължителната суша, по-високите температури и интензивното напояване превръщат мястото в символ на климатичните промени и недостига на вода в Северна Гърция. Някога това място е било защитена блатна зона, убежище за хиляди прелетни птици и източник на поминък за местните рибари и земеделци.

„Помним езерото преди години - пълно с рибари, имаше прекрасен парк, много красива природа и птици. Това, което виждаме днес, за нас е разочарование. Изпитваме голяма тъга", Костас Хацивулгаридис.

Годините на слаби валежи и температури над средните са довели до изпаряване не само на водата в езерото, но и на изворите, които някога са го захранвали.

„Вече няма извори. Сега езерото е просто водохранилище. Зависи от това дали ще вали дъжд или сняг и доколко потоците ще осигуряват вода”, допълни Хацивулгаридис.

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Според данни на Националната обсерватория на Атина - площта на езерото е намаляла от 34,4 квадратни километра до едва 2,7.

Продължителните периоди без дъжд, високите температури и интензивното напояване на земеделските земи са сред основните причини за загубата на вода.

„Този спад изглежда е резултат от климатичните условия, които се развиха в района през последните три-четири години. Данните, които събираме ни показват, че наблюдаваме непрекъснато повишение на температурата. Например, максималните през последните три-четири години, достигат 40 градуса по Целзий, а средните са около 30 градуса" , обясни Районът се превърна в символ на въздействието, което климатичните промени и сушата оказват.

Редактор: Габриела Павлова