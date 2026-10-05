Турските власти блокираха профила в X на журналиста от британската телевизия Sky News Алекс Крофорд.

Крофорд заяви, че получила уведомление от X, че профилът ѝ е блокиран в Турция. Тя се обърнала към турското президентство с въпрос за причината, но не получила отговор. „Sky News оспорва решението от принципна позиция“, каза тя.

Турската Асоциация за свобода на изразяването (IFOD) съобщи, че профилът ѝ бил посочен в съдебно решение от средата на септември, на фона на започналата от властите мащабна кампания срещу ЛГБТ общността за „непристойност“, представяна като мярка за защита на семейните ценности.

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Това е поредната вълна от блокирания на профили на журналисти, медийни организации, ЛГБТ активисти, организации за защита на правата на жените, адвокати, синдикати, представители на академичните среди, финансови експерти и други. На 30 септември Турция блокира сайта и профилите в социалните мрежи на водещия независим новинарски сайт T24, като се позова на „ЛГБТ пропаганда“. В изявление Министерството на правосъдието заяви, че T24 е „публикувал 118 материала, представляващи ЛГБТ пропаганда, през последната година“

Редактор: Дарина Методиева