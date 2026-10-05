Германските власти са конфискували около 10,1 милиона евро от активите на Ружа Игнатова, известна като „криптокралицата“, съобщи прокуратурата в Билефелд. Средствата са получени от продажбата на два апартамента в Лондон и ще бъдат използвани за обезщетяване на жертвите на измамната схема с криптовалутата OneCoin.

Игнатова продължава да бъде издирвана в редица държави. Местонахождението ѝ остава неизвестно, след като тя изчезна през 2017 г. Повече от година след като германската прокуратура повдигна обвинения срещу нея, международното издирване продължава.

САЩ връщат пари на измамени от криптокралицата Ружа Игнатова

Обвиненията срещу Игнатова са повдигнати през септември 2025 г. Целта е била да не изтече давността за предполагаемите престъпления, свързани с измама. Според германските власти давността за тях изтича през 2031 г.

В обвинителния акт са посочени около 17 500 жертви. Щетите, за които става дума в конкретния период на разследваната престъпна дейност между 2015 и 2016 г., се оценяват на около 57 милиона евро.

Случаят с OneCoin обаче е много по-мащабен. Смята се, че милиони инвеститори по света са били засегнати, а общите финансови щети възлизат на няколко милиарда евро. Според обвинението Игнатова е създала схема от типа на финансова пирамида, чрез която е популяризирала създадената от нея криптовалута.

Компанията, свързана с OneCoin, е имала седалище в германския град Гревен, провинция Северен Рейн-Вестфалия.

Ружа Игнатова е в неизвестност от 25 октомври 2017 г. Тогава тя пътува от София до Атина, след което следите ѝ се губят. Оттогава тя е обект на международно издирване и продължава да фигурира в списъците на Федералното бюро за разследване на САЩ и Европол.

Германските власти продължават да разпространяват нейни снимки и призовават всеки, който разполага с информация за местонахождението ѝ, да се свърже с криминалната полиция в Дюселдорф.

Междувременно конфискуваните 10,1 милиона евро от продажбата на имотите в Лондон са поредната стъпка на германските власти за възстановяване на средства за пострадалите от схемата. Самата Игнатова остава в неизвестност, а международното ѝ издирване продължава.

Редактор: Георги Иванов