Министерството на правосъдието на САЩ обяви началото на процедура по възстановяване на средства за жертвите на международната инвестиционна схема OneCoin, една от най-големите криптоизмами в света, свързвана с граждани, базирани в София.

Според американските власти в периода 2014-2019 г. Ружа Игнатова и Карл Себастиан Грийнууд, заедно с други участници, са организирали глобална измамна схема, представяна като криптовалута и разпространявана чрез многостепенен маркетинг. Инвестиции от над 4 милиарда долара са били привлечени от хора по целия свят.

Сега министерството стартира така наречения remission process, чрез който пострадали инвеститори могат да кандидатстват за компенсации от конфискувани активи на стойност над 40 милиона долара. Право на участие имат лица, закупили OneCoin в споменатия петгодишен период. Заявленията се подават онлайн чрез специален портал, като крайният срок е 30 юни. Процесът се ръководи от Отдела за пране на пари и конфискации към Министерството на правосъдието, с участието на външен администратор.

Властите предупреждават, че участието в компенсационната процедура е безплатно и не изисква никакви такси. Гражданите са призовани да внимават за измамни посредници, които се представят за представители на програмата.

От правосъдното ведомство подчертават, че целта е да се отнеме печалбата от престъпната дейност и средствата да се върнат на потърпевшите, доколкото това е възможно. Прокуратурата в Ню Йорк вече е постановила осъдителни присъди срещу ключови фигури от схемата и е конфискувала имущество.

ФБР и данъчната служба IRS-CI, които водят разследването, потвърждават, че продължават усилията си за проследяване на незаконни средства и международното издирване на Ружа Игнатова.

Редактор: Цветина Петкова