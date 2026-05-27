„Пресечна точка”: За издирването на прокурорския син и за българските успехи на световната сцена
Коментират Веселина Панайотова, Веселин Плачков и Владимир Тодоров
В сряда гости в студиото на „Пресечна точка” бяха предприемачът Веселина Панайотова, актьорът Веселин Плачков и юристът Владимир Тодоров.
Първата тема, която обсъдиха, беше за оставката на Борислав Сарафов като началник на Националната следствена служба, съответно и като заместник на главния прокурор. Заявлението на Сарафов влезе като извънредна точка в дневния ред на Висшия съдебен съвет и отекна в кулоарите на парламента.
След това дискусията премина към темата за какво българите харчим пари. Оказва се, че ръстът на новорегистрираните автомобили е с над 18% през април. Според проучване на „Тавекс” българите са станали по-богати през последната година.
Цялото предаване гледайте във видеото.
