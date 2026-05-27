Софийският градски съд призна за виновен Мирослав Василев по делото за тежката катастрофа през 2025 г. на Северната скоростна тангента, при която загина полицейски служител, съобщиха от съда.

Съдия Мария Кавракова постанови първоначално наказание от 6 години „лишаване от свобода“, което впоследствие беше намалено на 4 години, след като подсъдимият призна вината си и делото се разгледа по реда на съкратеното съдебно следствие. Наказанието ще бъде изтърпяно при общ режим.

Освен ефективната присъда съдът лиши Василев от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 години.

Според мотивите на съда подсъдимият е нарушил правилата за движение и е управлявал с превишена скорост, като е блъснал полицейски автомобил.

При определяне на наказанието магистратите са взели предвид като смекчаващи обстоятелства чистото съдебно минало на подсъдимия и изразеното от него разкаяние.

Присъдата не е окончателна и подлежи на обжалване и протест пред Софийския апелативен съд, уточняват от СГС.

