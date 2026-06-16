На второ четене депутатите от бюджетната комисия приеха да се вдигне нивото на държавния дълг с до 3,8 млрд. евро.

Тези пари, които правителството иска да изтегли, са за разплащане на текущи разходи и за финансиране на проекти по Плана за възстановяване и устойчивост. Според управляващите парите са нужни, за да не загуби България финансирането от Европа. Опозицията обаче иска да се посочат конкретни проекти.

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Според председателя на Фискалния съвет Симеон Дянков бюджетният дефицит е много по-голям от това, което казаха миналата година Европейската комисия, както и предишното редовно правителство. По думите му трябва да се премахнат абсолютно всички автоматизми при заплатите, там където ги има, и освен това да се съкратят доста разходите в силовите министерства, ако искаме драстично да намалим дупката в държавната хазна.

„Първата стъпка е да се каже ясно какъв беше дефицитът за 2025 година, за да знаем и за бюджет 2026, и за бюджет 2027 какви трябва да са. Тези 3%, които предишното редовно правителство съобщи триумфално, не са истината. 3,5%, които Европейската комисия прие на база оценка на Министерството на финансите, също не е пълната истина”, каза Симеон Дянков. „Най-неефективни са разходите в силовите министерства. Ако се съкрати с 50% бюджетът на МВР, по никакъв начин средният български гражданин няма да усети намаление. Има около 6300 пенсионери, които в момента работят в двете силови министерства – в МО и МВР. Те трябва веднага да напуснат системата”, каза Дянков.