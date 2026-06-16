Основно училище „Отец Паисий” в село Свидня отвори врати напълно обновено. Днес учениците там са близо 30 и стават все повече.

Жителите на селото започват битка за бъдещето на децата с подкрепата на институции, общината и дарители. „Бях се зарекла, че повече няма да се върна в сферата на образованието, но съм човек на каузите. Кметът на община Своге г-н Емил Иванов ме помоли и каза: „Галя, трябва да спасим това училище”. То беше варосано, с напукан асфалт и настилка, миришеше на мухъл. Нямаше условия и беше много студено”, казва директорът на ОУ „Отец Паисий” Галина Димитрова.

Тя споделя, че паралелките са били слети, като в клас е имало по 3-4 деца от два набора. „Искам да Ви кажа, че в изминалите години дори в слети паралелки имахме уникални деца с награди и постижения”, разказва още директорът.

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На много ученици от Свидня им се е налагало да учат далеч от домовете си. В каузата през годините са се включвали различни правителства. „За съжаление през последните години много села се обезлюдиха и бяха закрити училища. Имаме села, в които има деца, има ученици, но те ходят в близкия съседен град, защото родителите вярват, че там средата е по-добра. Ние можем да докажем, че когато имаме по-добра среда, когато имаме инициативен директор, мотивиран, деен екип, едно малко училище може да бъде възродено”, казва бившият министър на образованието и науката Красимир Вълчев.

Родителите призовават институциите да се фокусират повече върху образованието в малките населени места. „Искам да призова държавата да се грижи все повече за такива градове в България. Условията са невероятни. Не познавам в нашата област друго толкова хубаво училище”, споделя възпитаникът на училището Станислав Анчев.

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По думите на заместник-кмета на Община Своге инж. Валентин Михайлов текущият ремонт на ОУ „Отец Паисий” е прекрасен пример за това как държавата, община и общността в Свидня могат да съберат сили и да възстановят едно училище.

Стажант-репортер: Ивайла Върбанова

Редактор: Ивайла Маринова