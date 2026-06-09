Фондация „Дари знание“ организира безплатни учебни занятия за деца от семейства в затруднено положение с помощта на доброволци. Освен уроци по математика, български и английски език, организацията осигурява и учебни материали. Инициативата се реализира изцяло чрез доброволчески труд и дарения.

Зад фондацията стоят хора, които отделят свободното си време, за да подпомагат ученици, които срещат трудности в обучението. Целта е не само наваксване на пропуснат материал, но и възстановяване на увереността на децата.

„Фондация „Дари знание” съществува от 2023 г. и оттогава до сега са преминали около 300 деца през програмата. Основният фокус на организацията е да подпомага деца от семейства в затруднено положение“, посочва Вивиана от екипа.

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„Идеята на фондацията е да работим с деца, които имат затруднения с математика, езици, български, които им е трудно в обучението в училище. Нашите преподаватели са млади хора с по-различна гледна точка над нещата“, допълва Светослав Любомиров.

В инициативата се включват и ученици. Единадесетокласничките Рая и Катрин отделят време, за да преподават на по-малки ученици, включително и на седмокласници, които се подготвят за национално външно оценяване.

„Преподавам на ученици в 7-ми клас, които в момента се подготвят за НВО. Знам какъв е стресът и се старая да ги мотивирам“, казва Рая.

По думите ѝ в началото част от учениците са били неуверени, но с времето са започнали да показват напредък: „С малко повече усилия и най-важното с вяра в себе си, започнаха да се справят по-добре“.

Натрупани пропуски и нужда от системна подкрепа

Доброволците посочват, че основното предизвикателство е наваксването на пропуски, натрупвани с години. „10-ти и 11-ти клас са най-проблемните – няма кой да преподава. Те са изпуснали материал, който трябва да наваксат“, коментира Светослав Любомиров.

Катрин допълва, че основите се поставят в по-ранните класове: „От 5-ти до 7-ми клас се полага базата, върху която се гради всичко след това“.

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По думите ѝ по-индивидуалният подход помага на учениците да разбират по-добре материала и да повишават мотивацията си. „Дари знание“ няма постоянно финансиране и се издържа основно чрез дарения и доброволческа дейност. Средствата се използват най-вече за учебни материали и консумативи.

Организацията набира както ученици, които имат нужда от помощ, така и нови доброволци. В инициативата участват хора с различни професии и опит, като общото между тях е желанието да помагат.

Стажант-репортер: Пламена Димитрова

Редактор: Цветина Петкова