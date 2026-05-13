Филмът „Подари време“ на Дилян Калчев и Даниел Ненов е история с кауза. Лентата разказва историите на доброволци, които подават ръка на деца, лишени от родителски грижи, като стават техни ментори и подпомагат израстването им в обществото. Според фондацията, на която е кръстен филмът, доброволците са малко, а децата в институциите са над 3000.

Филмът разкрива важната роля на доброволците, които даряват своето време на деца, лишени от родителски грижи. "Във филма „Подари време” показахме историята на 15 двойки деца с доброволци, които всъщност представят дейността на фондация „Подари Време”. Фондацията тази година навършва 16 години и през тези 16 години ние свързваме децата с доброволците. Те стават техни ментори и приятели", разказа Марта Станчева, Фондация "Подари Време".

"Имаме над 100 000 часа подарено време от наши доброволци. И все пак в момента достигаме до 350 деца в цяла България, а по наши данни има 3000. Така че - нашата мечта и мисия, и това, което се надяваме да постигнем и с филма, е да приобщим нови съмишленици към нашата кауза, които да станат доброволци и да подкрепят децата, защото всяко дете заслужава шанс", заяви Лиляна Цолова, Фондация "Подари Време".

По думите на Станчева най-важно и значимо за тези деца е точно моментът след напускане на институциите, в който имат най-много нужда от някой значим за тях възрастен човек, авторитет, който да им помогне да минат през тоя период.

Според Лилия Цолова хората много често си мислят, че на децата настанени в социални услуги им липсват дрехи или обувки, или лакомства, или училищни пособия. "Но това, което най-много им липсва и с което имаме най-голям проблем е подкрепата от някой възрастен човек, който да бъде до тях, тъй като за тях се грижат възпитатели, които отговарят за цяла група деца", подчертава тя.

Вдъхновяващите истории на децата и доброволците, които ги подкрепят, оживяват във филма на Дилян Калчев и Даниел Ненов.

"Изключително сме благодарни, че имахме възможност да участваме като екип на този филм създал този проект, който разказва едни наистина уникални истории на хора, които помагат с времето си, което в този сектор е изключително важно и съм изключително горд, че двамата с даниел изобщо сме част от това нещо", твърди продуцентът Дилян Калчев.

"Това е една тема, която засяга по една или по друга причина много повече деца. Това, което на мен най-силно ми направи впечатление е как едни майки, които имат собствени семейства и деца, решават, че има други деца в институциите, които са лишени от тази майчина грижа, която приемаме малко или много за даденост. За мен това е вдъхновяваща кауза. И смея да твърдя, че все повече хора трябва да помислят за доброволчеството като нещо, което трябва да опитат", посочва режисьорът Даниел Ненов.



Официалната премиера на „Подари време –филмът” е в кино „Одеон” на 14 май, четвъртък, от 19 часа.