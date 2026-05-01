Германската авиокомпания „Луфтханза“ съобщи, че е открила статуетка „Оскар“, принадлежаща на руския режисьор Павел Таланкин. Тя беше изгубена по време на полет от Ню Йорк до Франкфурт.

"Можем да потвърдим, че статуетката „Оскар“ вече е в наше притежание във Франкфурт“, заявиха от „Луфтханза“ в съобщение, като добавиха, че вече са в контакт с Павел Таланкин, за да му я предадат лично във възможно най-кратък срок. Компанията не разкри подробности около намирането на престижното отличие.

Таланкин, който спечели "Оскар" през март за документалния си филм „Г-н Никой срещу Путин“, не получи разрешение от американските служби за сигурност да вземе статуетката в салона на самолета по време на полет от международното летище „Джон Ф. Кенеди“ в сряда, съобщи сайтът за киноновини Deadline.

Сърежисьорът и главен герой на отличения с награда за най-добър документален филм разказа пред Deadline, че е летял с „Оскара“ поне дузина пъти, откакто го е получил през март, и досега никога не е имал проблеми. При проверка на сигурността в Терминал 1 в сряда обаче служител на Американската агенция за транспортна сигурност (TSA) му заявил, че не може да вземе статуетката на борда, тъй като тя тежи 3,8 кг. и е опасна.

"Напълно неразбираемо е как сметнаха „Оскара“ за оръжие“, коментира Таланкин пред Deadline от Франкфурт, където пристигнал в четвъртък сутринта с полет на „Луфтханза“. По думите му при предишни пътувания с различни авиокомпании винаги е носил наградата в салона без никакви затруднения.

В крайна сметка на Таланкин било наредено да чекира статуетката в багажното отделение. Тъй като не разполагал с твърд куфар, авиокомпанията му предоставила картонена кутия. Двама служители на „Луфтханза“ увили „Оскара“ в балонесто фолио, поставили етикет и го изпратили за транспортиране. При пристигането си във Франкфурт обаче Таланкин установил, че кутията липсва.

