Далеч от светлините и шумотевицата на Ню Йорк започнаха последните тестове на едно от най-зрелищните събития в САЩ – традиционното шоу с фойерверки за Деня на независимостта. Изпитанията се извършват в пустинята Мохаве, като шоуто се очертава да бъде най-впечатляващото досега.

Тази година спектакълът ще бъде по-специален от всякога. Организаторите отбелязват 50-годишнината на събитието, както и 250 години от основаването на САЩ.

„Днешният ден е наистина вълнуващ за нас. Намираме с в пустинята Мохаве и имаме възможност да тестваме пиротехниката непосредствено преди да се отправим към Ню Йорк за един от най-големите спектакли, които някога сме правили за 4 юли”, каза Уил Кос, ръководител на „Macy's studios”.

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По време на тестовете специалистите проверяват нови въздушни ефекти и пиротехнически композиции, които ще бъдат използвани в празничната вечер.

А за да възпроизведат условията в Ню Йорк, екипите са изградили импровизирана конструкция, наподобяваща Бруклинския мост.

„Мащабът, въздействието и емоционалното пътешествие, на което ще поведем публиката тази година, са различни от всичко досега. Огромният брой фойерверки и пиротехнически ефекти също отличава това издание от предишните ни спектакли”, каза още Уил Кос.

На 4 юли небето над Бруклинския мост, Ийст Ривър и река Хъдсън ще бъде осветено от десетки хиляди пиротехнически ефекти.

Редактор: Цвета Лазаркова