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Спортни новини (16.08.2026 - обедна)
Най-важната мярка е свързана със спирането от движение на тировете над 12 тона в посока София, която ще важи до 20:00
Засилено полицейско присъствие на автомагистралите "Тракия" и "Струма" в края на почивните дни. Причината - интензивният трафик към столицата и опасността от възникване на катастрофи.
Най-важната мярка е свързана със спирането от движение на тировете над 12 тона в посока София. Тя ще е в сила още около час за "Струма" и "Тракия". Освен това полицейски патрули ще има по цялото протежение на аутобана, ще има и немаркирани коли в трафика, които да извеждат опасните шофьори.
Ограничават движението по „Хемус“ до 13 август
Униформените ще следят дали водачите спазват скоростните режими, нужната за магистрала дистанция между колите, дали предприемат рискови маневри при изпреварване и дали управляват след употреба на алкохол и наркотици.
"Не може да се конкретизира точно една определена точка като най-неврологична. В днешния ден от София до територията на област Пазарджик са установени трима водачи, които управляват автомобили без включена задължителна застраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите". Заловен е един водач на автобус, който превозва 19 пътници и използваше мобилен телефон по време на управление", каза инспектор Богдан Цветков от Отдел “Пътна полиция”.
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