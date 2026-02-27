-
Шедьовър на Кандински и емблематична скулптура на Хенри Мур са акцент в големия пролетен търг на „Кристис“ в Лондон
Сладкар постави рекорд с влак от шоколад
Кой ще доставя хляба на Елисейския дворец: В Париж избират най-добрата багета
Опра Уинфри се задържа в планк повече от 1 минута
Инуити пазят уменията за оцеляване, докато приемат модерните технологии (ВИДЕО)
Проучване: Продължителното затопляне на океаните убива голяма част от морските видове
През 2006 година фестивалът е обявен за нематериално културно наследство
В град Дзоугчен, в Източен Китай, вековното шоу „Огнения тигър“ отново впечатли публиката. Артисти, покрити с хиляди запалени фитили, танцуват под тътена на барабани и обсипват нощното небе с искри. Традицията има над 120-годишна история, а през 2006 година е вписана като нематериално културно наследство на провинцията.
Китай посреща Новата година с грандиозен фестивал на фенерите (ВИДЕО)
Празнична атмосфера беляза и Пролетния фестивал в провинция Фудзиен. Жители на село Янсиан преминаха по улиците в шествие с повече от сто фенера, докато фойерверки озаряваха небето. В населеното място, което е с близо хилядолетна история, Фестивалът на фенерите се провежда от над 600 години – традиция, предавана от поколение на поколение.Редактор: Станимира Шикова
