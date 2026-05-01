Русия е атакувала Украйна с над 400 безпилотни летателни апарата в рамките на дневна въздушна атака. Най-малко 10 души в западния украински град Тернопол и един човек в централната Виницка област са ранени, предаде "Ройтерс", позовавайки се на официални украински представители.

Украинските военновъздушни сили съобщиха, че Русия е атакувала страната с 409 дрона между 8:00 и 15:30 ч. местно време в петък. Подразделения на украинските ВВС са свалили или неутрализирали 388 от тях в северната, южната, централната и западната част на страната, се посочва в съобщението. Военновъздушните сили на Украйна информираха, че през изминалата нощ руските сили са изпратили 210 дрона срещу украинска територия.

Русия изстреля близо 1000 дрона срещу Украйна за последните 24 часа

Атаката по Тернопол, който се намира на около 150-200 км от полската граница, порази промишлени и инфраструктурни съоръжения там, съобщи кметът на града. Над централната Черкаска област бяха свалени 19 дрона, съобщи областната управа, като оповести щети по детска градина, училище, седем частни имота и електропровод. Една жена беше ранена във Виницка област, съобщи ръководителят на администрацията. При атаката е била разрушена една сграда там.

По-рано беше съобщено, че двама души са пострадали в резултат на нощната масирана атака с дронове в южния град Одеса, а друга дневна атака в областта повреди покрива на търговски център и предизвика пожар, съобщи областната военна администрация.

Украйна: Русия ни атакува със стотици дронове и ракети, има ранени

Междувременно украински дронове удариха руското черноморско пристанище Туапсе - за четвърти път в рамките на 16 дни - докато руските власти се опитват да овладеят разрастващо се екологично бедствие, причинено от токсични облаци черен дим и петролни разливи в Черно море, причинени от украинските атаки.

Редактор: Станимира Шикова