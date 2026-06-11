Страхът от войната достигна и до туристическия сектор в Латвия. Заради опасения от украински дронове, навлезли в близост до границата с Русия, резервациите в живописната страна масово се отменят. Къщи за гости остават празни, сватби се отлагат, а местният бизнес вече предупреждава за сериозни загуби.

Източна Латвия, известна като "Земята на сините езера", e район с гъсти гори, кристално чисти води и традиционни селца, които всяко лято привличат хиляди туристи. Но тази година картината е различна. Причината са украински военни безпилотни апарати, които периодично навлизат във въздушното пространство на Латвия и други балтийски държави. Според Киев и страните от НАТО дроновете се отклоняват от първоначалните си цели в Русия заради руски системи за антидрон защита. Макар при тези инциденти да няма пострадали, властите нееднократно са издавали предупреждения за населението. За туристите това се оказва достатъчно, за да отменят резервациите си.

Конфликтът в Близкия изток води до масови анулации и тревога в българския туристически сектор

"Обикновено по това време всичко е резервирано на около 80%. Сега се надявам поне на 30-40% заетост", Мартинс Кишченко, който е собственик на къща за гости.

Според него няколко големи групи са отменили резервациите си именно заради опасенията, свързани със сигурността. "Две големи събития бяха отменени. Притесняват се заради ситуацията с дроновете и сигурността. Казаха, че не знаят какво да правят при евентуална тревога, какви са правилата за безопасност. Затова отмениха резервациите си. Други къщи за гости казаха, че те са в същото положение", твърди Кишченко.



Проблемът не засяга само отделни обекти. По данни на туристическата асоциация на региона около 85% от местните бизнеси вече отчитат отменени резервации. "Ситуацията се развива с много бързи темпове от началото на май. Направо лавинообразно, всеки ден получавахме обаждания и съобщения от собственици на фирми за анулиране на все повече резервации - цели групи, училищни екскурзии, корпоративни клиенти, индивидуални туристи, включително от Рига. Най-много отменени резервации има от латвийци", посочва Йелена Кияско, ръководител на туристическата асоциация на Латгалия.

Литва и Латвия отново обявиха тревога заради дронове и вдигнаха изтребители на НАТО

Въпреки това местните власти настояват, че регионът остава безопасен. Латвийският премиер дори обяви, че възнамерява да прекара лятната си почивка именно там."Ако имам възможност това лято, искам да отида на почивка със семейството си там. Искам всички ние, както правителството, така и латвийското общество, да подкрепим региона. Нека прекараме почивките си там и така ще подпомогнем местния бизнес", категоричен е министър-председателят на Латвия

Андрис Кулбергс.



Туристическите организации също опитват да внесат успокоение. "Вероятността да попаднете в пътнотранспортно произшествие в Рига или по латвийските пътища е много по-голяма, отколкото дрон да ви удари тук", посочва Кияско.

Румен Драганов: България привлича туристи на фона на военните конфликти



Въпреки уверенията на властите последствията вече се усещат. Стотици малки предприятия, които разчитат на летния сезон, са на път да загубят значителна част от приходите си заради големия брой отменени резервации.

Редактор: Станимира Шикова