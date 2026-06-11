Пилот на канадската авиокомпания Air Canada е бил арестуван, след като разследване установило, че в продължение на над 16 години е изпълнявал полети, без да притежава необходимия лиценз. Според полицията в регион Пийл, провинция Онтарио, 59-годишният Джефри Уол е обвинен по седем престъпления, сред които измама за над 5000 долара, използване на фалшифицирани документи и подвеждане на властите.

Заместник-началникът на полицията Ник Милинович заяви, че Уол е работил в Air Canada в продължение на 27 години. Разследващите смятат, че той е представял невярна информация за своята квалификация поне от 2009 г., когато бил повишен в капитан на самолет. По данни на полицията между 2009 и 2025 г. пилотът е осъществил над 900 вътрешни и международни полета, превозвайки десетки хиляди пътници.

„Смятаме, че това е ставало без необходимия лиценз за въздушен транспортен пилот, който е задължително условие за извършване на пътнически полети. Вярваме, че обвиняемият е подвеждал както своя работодател, така и регулаторните органи относно квалификацията си“, заяви Милинович.

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Разследването започнало през март 2025 г., след като при рутинна проверка на документите на пилота от транспортните власти на Канада били открити несъответствия. Това довело както до административна проверка от Transport Canada, така и до наказателно разследване. По време на проверката полицията установила, че Уол никога не е държал необходимите изпити за придобиване на лиценз за въздушен транспортен пилот (ATPL) – най-високото ниво на пилотска квалификация, необходимо за командири на големи пътнически самолети. Разследващите твърдят още, че той е използвал подправени лицензи и документи, както и че е подал фалшив сигнал в полицията за кражба на пилотски документи.

От Air Canada потвърдиха, че бившият пилот е бил санкциониран от Transport Canada за извършване на полети без необходимия лиценз. От авиокомпанията обаче подчертаха, че той е преминавал всички задължителни обучения и проверки за летателни умения. „Безопасността не е била компрометирана, тъй като всички пилоти на Air Canada преминават през задължително опреснително обучение на всеки шест месеца и летателни проверки от сертифицирани инспектори на всеки 12 месеца“, посочват от компанията.

Въпреки това авиопревозвачът подчертава, че притежаването на необходимите лицензи е ключов елемент от системата за авиационна безопасност и случаят се разглежда с изключителна сериозност.

Разследващите уточняват, че Уол се е пенсионирал от Air Canada през 2025 г., преди началото на полицейското разследване. Той трябва да се яви за първи път пред съда по-късно този месец в град Брамптън, Онтарио.

След разкриването на случая Air Canada е извършила цялостна проверка на лицензиите на своите пилоти, като до момента не са установени други подобни нарушения.

По данни на Transport Canada през миналата година само в провинция Онтарио са регистрирани 18 нарушения, свързани с управление на полети без необходимите разрешителни, като наложените глоби възлизат общо на 67 500 канадски долара.

Редактор: Дарина Методиева