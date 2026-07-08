Иван Иванов се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис на тревни кортове от сериите ATP Challenger Tour в Нотингам с награден фонд от 56 700 евро.

Шампионът при юношите от "Уимбълдън" и Откритото първенство на САЩ през 2025 г., който премина успешно през квалификациите, се справи с представителя на домакините Луи Макстед с 6:3, 6:4 за час и 19 минути на корта.



Иван Иванов получи наградата за световен шампион по тенис за юноши за 2025 г.

В откриващия сет 17-годишният българин поведе с 5:0 и пропиля общо три сетбола в шестия и седмия гейм, преди британецът да върне единия пробив. В осмия гейм българинът отново пропусна да поведе в общия резултат при подаване на противника след още един изпуснат сетбол, но успя да го направи на собствен сервис. След равностойно начало на втората част Иванов пръв реализира брейк в петия гейм, а до края Макстед не успя да отговори.

С успеха си Иванов си гарантира 11 точки за световната ранглиста на ATP, в която заема 654-тото място, както и 1925 евро от наградния фонд на надпреварата.

В спор за място на полуфиналите младият българин ще се изправи срещу поставения под номер 1 в схемата Клемон Шидек, който заема 205-ото място в световната ранглиста.

Редактор: Иван Иванов