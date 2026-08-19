Рекордно ниското ниво на река Дунав в Северозапада спря корабоплаването и остави тонове земеделска продукция нереализирана. „Над 90% от произведеното зърно тази година остава в складовете на земеделските стопанства и по площадките на открито само и само да бъде прибрано и складирано”, коментира председателят на Видинския съюз на зърнопроизводителите Жечко Андрейнски в ефира на „Здравей, България”.

Зърното, намиращо се в складовете на производителите във Видинско, все още стои там и не може да се натовари на корабите. Земеделският производител от село Рупци Николай Найденов разполага с около 1800 тона пшеница в наличност. „Имам продадени около 500 тона, но не може да се извози от складовете и в момента имаме затруднения при прибирането на следващата реколта”, обясни Найденов.

Нивото на Дунав при Галац е най-ниското за последните 30 години

Липсата на свободни площи създава сериозен проблем, тъй като предстои прибирането на новата реколта от пролетни култури. „Това означава, че слънчогледът и царевицата няма къде да бъдат прибрани”, добави земеделският производител. Тази ситуация ще принуди стопаните да продават културите директно от полето на цени, които няма да бъдат актуални и ще са много по-ниски. Другият им вариант е да намерят складови помещения под наем, където да съхраняват стоката, надявайки се цената през есента и пролетта да се повиши леко.

По думите на Андрейнски в момента единствената алтернатива за извозване на стоката е товаренето на вагони и ползване на автотранспорт. „Цената на автотранспорта е между 40 и 50 евро на тон, закарано до Българското Черноморие”, посочи той. Влаковите композиции са по-евтин вариант, но през последните 30 години традицията за превоз на зърно с тях е замряла, а почти всички товарища и разтоварища са унищожени, поясни председателят на Видинския съюз на зърнопроизводителите.

Според Найденов продажбата чрез речния транспорт до Констанца или Бургас е по-рентабилна за земеделците. „Цената, договаряна за земеделските производители на продаваната земеделска продукция, е по-висока с поне 20-30 евро на тон”, пресметна Андрейнски, описвайки предимствата на търговията през река Дунав.

Земеделските производители от региона очакват държавата да им помогне. Една от идеите е тя да поеме част от транспорта при доставянето на продукцията до търговците на морето. Друго предложение е навременно изплащане на субсидиите еднократно, за да имат възможност производителите да закупят семена и торове на по-ниски цени.

През последните 24 часа се наблюдава отново понижение на нивото на река Дунав в българския участък, като корабите вече почти не пътуват.

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