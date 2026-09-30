Задържаха бивш служител на убития Илиян Филипов . Това научи NOVA от свои източници. Той работил в една от транспортните фирми на убития бизнесмен.

Мъжът с инициали С. М. е арестуван в центъра на София. Той е на 51 години. Според източници на NOVA има данни, че именно той е физическият извършител на убийството. По информация на „24 часа” мъжът има досие в МВР, а негова снимка по-рано била извадена от видеокамери в района на убийството.

Припомняме, че собственикът на „Ботев“ (Пловдив) беше ликвидиран около 1 часа след полунощ пред сграда, кояот той самият бил построил. По непотвърдени данни Филипов е бил прострелян с един куршум в главата. Тежкото престъпление е извършено в пловдивския квартал „Христо Смирненски“, в близост до "Пещерско шосе" и един от изходите на града. Все още не е ясно дали е имало свидетели.

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Районът около местопрестъплението беше отцепен часове наред. Движението по няколко улици беше ограничено заради действията на разследващите. Извършваха се претърсвания и проверки на автомобили в района.