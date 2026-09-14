Снимка: БТА, архив
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Само преди дни са проведени нови разпити на свидетели
8 месеца след събитията в хижа "Петрохан" и на връх Околчица - прокуратурата и МВР ще дадат повече подробности около смъртта на шестимата мъже. Очаква се да бъде представена съдебнопсихиатрична и психологична експертиза, които следва да дадат насоки за възможните мотиви за смъртта на групата с неформален лидер Ивайло Калушев.
157 страници: Готови са две ключови експертизи по случая „Петрохан-Околчица”
Спотед източници от разследването, активните действия по разкриване на всички факти и обстоятелства по случая не са спирали, като само преди дни са проведени нови разпити на свидетели. Продължава изясняването и на финансовото състояние на загиналите, източниците на даренията, като за целта са били назначени и данъчни ревизии.Редактор: Станимира Шикова
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