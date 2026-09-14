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В него са пътували Борис Джонсън и Карл Билт
Руски дрон удари влак близо до границата между Украйна и Полша. Минути по-рано по същата линия пътувала композиция високопоставени чуждестранни гости. Сред тях са бившият премиер на Великобритания Борис Джонсън и бившият премиер на Швеция Карл Билт. Те се връщали от конференция по сигурността.
Служители на гарата са предупредили гражданите за идващия дрон и никой не е пострадал. Държавните железници на Украйна казаха, че цел на руската атака са били високопоставените гости. Влакът с тях е тръгнал по-рано от предвиденото и избегнал удара.
Полша и Украйна осъдиха атаката.
„Терорът на Путин буквално чука на вратите на НАТО и Европейския съюз. Именно затова днес не е достатъчно да се вземат частични решения – необходими са строги санкции, допълнителна военна подкрепа за Украйна и максимален натиск върху Русия", заяви министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибиха.
„Ние се борим, за да гарантираме, че именно Украйна, а не Путин, решава кой има право да идва в страната", заяви от своя страна министърът на външните работи на Полша Радослав Шикорски.Редактор: Цветина Петрова
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