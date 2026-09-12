Руският президент Владимир Путин заяви, че събитията в Европа, включително победата на крайната десница на изборите в германската провинция Саксония-Анхалт, са резултат от "системни грешки", допуснати от глобалистите на Запад.

Путин първоначално заяви, че няма да коментира първото място, което "Алтернатива за Германия" спечели на изборите за местен парламент в провинция Саксония-Анхалт, но след това добави, че за събитията на Стария континент, включително и за изборите, са виновни западните елити. "Смятам, че всичко, което се случва в Европа в момента, е всъщност резултат от системни грешки на т. нар. Запад ... на западните глобалисти в политиката, сигурността и икономиката", заяви руският президент пред журналисти по време на съвместна пресконференция в първия ден от посещението му в Индия. Той ще участва в срещата на върха на лидерите БРИКС, която започва днес в столицата Делхи, заедно с китайския лидер Си Цзинпин и иранския президент Масуд Пезешкиан.

Русия не изключва възможността за възобновяване на тристранните преговори за Украйна

Путин също така заяви, че конфликтът в Украйна е по вина на Запада, който постоянно оказва натиск върху Москва и се стреми да "въвлече" Украйна в НАТО.

Според руския лидер страните "плашат хората си с измислена заплаха от Русия, която уж датира още от времето на Съветския съюз. "Но такава заплаха няма и никога не е имало. Ние не заплашваме и нямаме намерение да заплашваме европейските държави. Защо бихме го направили? Никой дори не си дава сметка, че нямаме никаква причина да влизаме в конфликт с Европа“, добави той.

Руският президент предупреди също така, че всяко разполагане на европейски войски в Украйна би означавало „война срещу Русия“. „

Русия, която започна войната срещу Украйна през февруари 2022 г., винаги е определяла изпращането на западни войски на украинска територия като червена линия, която не бива да бъде прекрачвана. Тази идея беше обсъждана от европейските лидери в продължение на няколко години, но така и не беше реализирана.

Редактор: Дарина Методиева