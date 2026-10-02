Израелската авиокомпания „Ел Ал” обяви, че отменя планираните за днес полети за репатриране на израелци, блокирани в Дубай. Това се случва, след като превозвачът от Обединените арабски емирства „Флайдубай“ преустанови полетите си в отговор на инцидента със свой самолет, летящ за Тел Авив, при който вторият пилот нападна капитана и машината едва не катастрофира.

„Планираните полети от Дубай този петък са отменени”, заяви говорителката на авиокомпанията Михал Раз Чаймовиц, без да даде повече подробности или да посочи нова дата.

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От своя страна израелското Министерство на транспорта заяви, че страната засега не може да организира извънредни полети „поради необходимостта да се завърши подготовката и да се осъществи координация” със структурите за сигурност на ОАЕ, „за да се позволи осъществяването на полетите”.

На своя сайт „Ел Ал” все още обявява полети от Дубай, започващи от неделя, като уточнява, че местата за следващата седмица са изчерпани. Още вчера авиокомпанията обяви, че днес ще бъдат организирани два извънредни полета за връщане на израелци в страната им след преустановяването на полетите на „Флайдубай”.

В сряда сутринта самолет на „Флайдубай“ със 174 души на борда (от които 166 израелци), летящ за Тел Авив, трябваше да извърши аварийно кацане в Саудитска Арабия. Извънредната ситуация бе овладяна благодарение на смелите действия на капитана, на обикновени пътници и на резервни пилоти, пътували на борда извън работно време.

Редактор: Мария Барабашка