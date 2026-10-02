Очакваме петото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост да дойде до края на декември, каза вицепремиерът Атанас Пеканов във времето за блиц контрол в Народното събрание.

"Искането за петото плащане в размер на 1,8 млрд. евро беше изпратено вчера, като с този акт България свърши и последните документални процедури с Европейската комисия", допълни той.

Средствата бяха под риск доскоро, тъй като някои от ключовите реформи не бяха довършени. По думите на вицепремиера Пеканов ЕК ще извърши оценка на искането за петото плащане в срок до два месеца.

До 30 септември България трябва да поиска финалните 1,8 млрд. евро по ПВУ

Пеканов припомни завършените инвестиции – конструирането на нова Комисия за противодействие на корупцията, получени влакове, STEM кабинети, завършени домове за възрастни хора и за хора с увреждания, строук центрове, ремонт и модернизация на някои психиатрични клиники, приемане на законови промени. Имаше риск от загуба на над половин милиард евро, посочи още Пеканов. По думите му в момента България е в активни дискусии с ЕК за следващия програмен период.

Редактор: Цветина Петрова