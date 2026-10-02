Прокуратурата обяви, че мотивът за убийството на Илиян Филипов е личен, породен от неуредени финансови отношения. Задържаният за престъплението Славчо Мегеров и бизнесменът са се познавали от доста време.

В ефира на „Здравей, България” директорът на ОДМВР-Пловдив старши комисар Васил Костадинов не опроверга твърденията на прокуратурата за мотива за убийството, но подчерта, че е много рано да се говори за наличието само на един мотив.

Костадинов разкри, че Мегеров и Филипов са се познавали и са имали контакт и преди около две седмици. Срещата между двамата се провела в Пловдив.

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Няма данни за заплахи от Мегеров към Филипов. Няма и подадени жалба или сигнал от името на застреляния бизнесмен, каза още директорът на полицията в града под тепетата. По отношение на въпроса за общ бизнес между Филипов и Мегеров директорът на полицията заяви, че това се изяснява.

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Според него не бива да се правят изводи на база на разпространената снимка на мъж от видеокамерите около местопрестъплението и не трябва да се спекулира с това. Костадинов отбеляза, че властите не са изнасяли такива кадри. Също така подчерта, че няма информация задържаният да се е опитал да избяга с такси. Раследват се всички версии, включително за евентуален съучастник.

По отношение на темата за т.нар. “списъци за изчезване на хора” той посочи, че щом Иван Демерджиев е дал информация за това, значи има сериозно основание. Костадинов обаче допълни, че той лично не би се ангажиран с подобно изявление.

На въпрос дали има информация, че Мегеров се е готвел за извършване на "мокра" поръчка, директорът на полицията каза, че в ОДМВР-Пловдив няма такива данни.

Директорът на полицията каза, че са намерени достатъчно доказателства, които сочат, че физическият извършител на престъплението е Славчо Мегеров.

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Костадинов съобщи, че на този етап няма очевидци на убийството и отказа да разкрие дали е намерено оръжието на престъплението.

Мегеров е в ареста за 72 часа и предстои внасяне на искане за най-тежката мярка - "задържане под стража".

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