Стотици участници озариха София тази вечер по време на благотворителното бягане „Светулки RUN“. С челници и фенерчета те изминаха 5-километрово трасе в Борисовата градина.

Инициативата е в подкрепа на хората със зрителни увреждания. Чрез спорта и общото преживяване организаторите целят да привлекат внимание към трудностите, с които незрящите се сблъскват в ежедневието, както и да съберат средства за тяхната подкрепа.

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„Каузата, за която събираме дарения в рамките на бягането, са организациите на незрящите в България. Те ги използват за своите дейности. През изминалите издания са събрани над 45 хил. евро“, разказва организаторът на инициативата Веселка Великова.

Сред участниците е и Виктор Асенов, който е незрящ. Той обясни, че събраните средства подпомагат различни каузи, свързани с хората със зрителни увреждания.

„Това е благотворително бягане за незрящите - за училището за кучета водачи, за читалището за незрящи и други каузи, свързани с незрящи. Вземете си една светлина, елате и бягайте“, казва ултрамаратонецът.

„Много ми харесва каузата, много се радвам, че мога да я подкрепя“, споделя Елизабет Валериева, която участва за четвърти път в инициативата.

Инициативата събира не само средства, но и хора с различни възможности и интереси около общо преживяване.

„Смятам, че е важно да се включваме в такива събития и мероприятия, за да не се чувстват хората сами и да няма делене в спорта“, казва Симеон Симеонов, който също е стед участниците.

„Светулки RUN“ се провежда едновременно в няколко български града. Участниците се включват с обща кауза - повече внимание към хората със зрителни увреждания и подкрепа за тяхната самостоятелност.

Редактор: Георги Иванов