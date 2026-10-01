В Европа влязоха в сила нови, по-строги правила за защита на границите на съюза на фона на засилващия се натиск. Докато старият континент търси държави извън общността за депортиране на мигранти, България отчита двоен спад на влизащите нелегални чужденци спрямо миналата година. Темата дали новите мерки ще сработят и как мигрантската криза решава изборите коментираха бившият заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев и заместник-председателят на ВМРО Ангел Джамбазки в предаването „Челюсти” по NOVA NEWS.

Според Джамбазки новите правила категорично няма да решат проблема. „Либералните правителства променят политиката си само заради избори. Не защото тези, които идват, променят континента и културата, а защото управляващите ги е страх да не загубят властта. Тези правила са палиативни, писани от чиновници с цел да успокоят хората, но нямат никакъв шанс да се случат на практика”, уточни той.

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„Изборите бутат политиката в тази посока, защото 81% от европейските граждани се притесняват за своята сигурност – от мигрантските потоци, от войната, от финансовото състояние. Няма правителство, което да е пренебрегнало тези страхове на своите избиратели и да не е изяло ударите по време на вот”, каза в допълнение Керемедчиев.

По думите на Ангел Джамбазки държавите от Западна Европа раздават стотици хиляди паспорти, за да си гарантират електорат, който гласува за либерални правителства с цел запазване на социалните си придобивки. „Това е малоумна политика – да бягаш от крайнодесните, но да игнорираш нормалните хора, които се притесняват за живота и сигурността си”, каза още той.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка