Помощник-пилотът на „Флайдубай“, който нападна пилота на пътнически самолет, пътуващ към Израел, е преминал през ислямистка радикализация. Това заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху в интервю за телевизия „Фокс Нюз“, предаде "Ройтерс".

Все още не е установен мотивът за нападението. В интервюто Нетаняху посочи, че в следващите дни ще може да даде повече информация за евентуалните връзки на помощник-пилота с Иран.

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„Мисля, че е твърде рано да се каже дали е имал някакви връзки с Иран, или с когото и да било друг“, заяви израелският премиер. По думите му е ясно, че помощник-пилотът имал суицидни мисли. Нетаняху смята, че съчетаването на тази информация с данните за ислямистките му убеждения и радикализацията в миналото може да помогне за изясняване на случилото се.

„Ако съчетаете това с информацията, която току-що ви дадох за ислямистките му наклонности и радикализацията в миналото му, мисля, че това ще ни даде доста добра следа“, коментира той.

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Нетаняху подчерта, че все още няма окончателни заключения за мотивите на нападателя. „Но отново казвам, че все още не правя окончателни заключения. Това са индикациите, с които разполагаме в момента“, добави израелският премиер.

Инцидентът стана в сряда по време на полет FZ1073. Самолетът, пътуващ от Дубай за Тел Авив, беше отклонен и извърши аварийно кацане в Саудитска Арабия след инцидент в пилотската кабина. Според израелски представители единият от пилотите е намушкал другия и е направил опит да поеме контрола над самолета.

Редактор: Георги Иванов