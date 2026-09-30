Израел и Обединените арабски емирства (ОАЕ) се споразумяха днес да заздравят сътрудничеството си „срещу екстремистките елементи“, които заплашват двете страни, заяви израелският външен министър Гидеон Саар след телефонен разговор с колегата си от ОАЕ шейх Абдула бин Зайед Ал Нахаян.

„Изразихме взаимна решителност да заздравим отношенията между двете страни на всички нива и да си сътрудничим срещу екстремистките елементи, опитващи се да подкопаят сигурността“ в региона, се казва в изявление на Саар.

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Телефонният разговор идва на фона на полета на „Флайдубай“ от ОАЕ до Тел Авив, който тази сутрин бе принуден да се приземи аварийно в Саудитска Арабия след физически сблъсък между двамата пилоти.

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Редактор: Цветина Петрова