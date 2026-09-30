Българският патриарх Даниил приключи своето първо официално мирно посещение в Йерусалимската патриаршия. В края на визитата си той посети православната църква „Въведение Богородично” в столицата на Йордания – Аман. Заедно с Йерусалимския патриарх Теофил Трети българската делегация се поклони и на мощите на свети Нектарий Егински.

По време на тържествен прием в Аман към духовните водачи се присъединиха принц Гази бин Мохамед и вицепремиерът Муханад Шехаде. Патриаршеският наместник архиепископ Христофор подчерта, че християните в Йордания се радват на пълна свобода. Той обърна внимание и на започващата подготовка за честването на 2000 години от Кръщение Господне през 2030 г.

„Братолюбивата Йерусалимска патриаршия показа истинско гостоприемство и любов по време на целия престой”, това заяви патриарх Даниил. Той изтъкна важната роля на принц Гази бин Мохамед за насърчаването на поклонническия туризъм в страната. Българският духовен глава пожела на домакините си сили и благодат в техните дела в полза на обществото.

Йерусалимският патриарх Теофил определи визитата като историческо събитие и за двете църкви. „Надявам се срещите и съслуженията между нашите Поместни църкви да бъдат все по-чести”, заяви патриарх Теофил. По време на посещението той връчи на патриарх Даниил най-високото отличие на древната патриаршия – ордена на „Кръста на Гроба Господен“.

Програмата на патриарх Даниил включваше и среща с крал Абдула Втори, както и посещение в град Фухейс. Българският патриарх посети и нашето посолство в Аман. Там той разговаря с посланик Метин Казак и отслужи водосвет за здравето на дипломатите. Като дар за мисията ни патриархът остави копие на чудотворната икона на свети Георги от Хаджидимовския манастир.

Църковната делегация пристигна в региона на 25 септември. По време на пътуването си българските духовници посетиха извора на свети Йоан Кръстител и река Йордан. В състава на делегацията бяха включени Варненският и Великопреславски митрополит Йоан, Неврокопският митрополит Серафим и Мелнишкият епископ Герасим.

Редактор: Мария Барабашка