Българка, издирвана от испанските власти за трафик на хора с цел сексуална експлоатация, остава в ареста. Врачанският окръжен съд наложи на жената с инициали Д. А. най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

Тя е била обявена за международно издирване с Европейска заповед за арест, издадена на 19 август от Провинциалния съд в Мадрид. Испанските власти искат жената за провеждане на наказателно производство срещу нея.

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По информация на съда Д. А. е заподозряна в три престъпления - трафик на хора с цел сексуална експлоатация, отправяне на заплахи и участие в престъпна организация.

След решението на магистратите жената ще бъде настанена в следствения арест към затвора във Враца. Мярката ѝ за неотклонение може да бъде обжалвана или протестирана пред Апелативния съд в София.

Предстои Врачанският окръжен съд да разгледа отделно самата Европейска заповед за арест. Именно в това производство магистратите ще решат дали българката да бъде предадена на властите в Испания.

Редактор: Цветина Петкова