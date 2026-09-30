Германската служба за контрол на въздушното движение е пуснала в експлоатация система за откриване на дронове на летището в Берлин, съобщи Министерството на транспорта. Тя е предназначена за това да предупреждава съответните власти за потенциални рискове за въздушното движение. Мярката е вследствие на многократни сигнали за дронове в близост до германски летища.

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Контролната кула на летището „Берлин-Бранденбург“ е регистрирала 28 случая на засичане на дронове през първите шест месеца на годината, сочат данни на службата за контрол на въздушното движение. При седем от инциднетите летателните операции е трябвало да бъдат временно прекъснати.

Министерството на транспорта съобщи, че се очаква през годината и други международни летища в Германия да бъдат оборудвани с подобни системи.

Редактор: Габриела Павлова