Негово Светейшество Българският патриарх Даниил се срещна днес с краля на Йордания Абдула II в двореца Ал Хюсеиния. В разговорите участваха също Йерусалимският патриарх Теофил III, Неврокопският митрополит Серафим и архим. Теофил. Присъства и принц Гази бин Мохамед, който е главен съветник на краля по религиозни и културни въпроси.

По време на срещата крал Абдула II потвърди, че Йордания ще продължи да защитава християнското присъствие в региона. Той подчерта, че страната ще отстоява своята роля в опазването на мюсюлманските и християнските свети места в Йерусалим.

Патриарх Даниил посети свещения град Мадаба в Йордания

Монархът покани патриарх Даниил да се включи в честванията в Йордания през 2030 г. Те са по случай две хиляди години от кръщението на Иисус Христос. Събитията ще се проведат на самото място на кръщението на Спасителя – Витания отвъд Йордан. Според Негово Величество това е отлична възможност да се подчертае историческото и религиозното значение на тази и други светини в страната.

От своя страна Негово Светейшество сподели, че Йордания има запазено място във всяко православно българско сърце. Той изтъкна като пример за всички уважението към християнското наследство там и грижите, които се полагат за него.

Патриарх Даниил посети мястото на Кръщение Господне в Йордания

Патриархът припомни, че през пролетта кралят и Йерусалимският патриарх са открили първия Международен православен университет в Йордания. По думите му това е предизвикало особено положителен отзвук у нас и в целия православен свят. Тази инициатива затвърждава авторитета на Йордания като „държава на мира и разбирателството между различните народи и вероизповедания”, отбеляза патриарх Даниил. Според него страната е мост между Светите земи и съвременната европейска християнска цивилизация.

Предстоятелят на Българската православна църква похвали Кралството за важната му роля за мирното съвместно съществуване. Той обърна специално внимание и на речта на крал Абдула II пред Общото събрание на ООН преди няколко дни.

„Свидетелството Ви, че Йордания продължава да закриля християнството, неговите общности и неговото вековно наследство в земите, които са негова историческа люлка, намира жив отклик в сърцата ни”, заяви българският патриарх. Той определи призивите на краля за мир и диалог в Близкия изток като свидетелство за високата отговорност, която Йордания носи за мирното съжителство между религиите.

В края на срещата бяха разменени символични подаръци. Негово Светейшество подари на краля пейзаж на Велико Търново и българско розово масло.

Редактор: Мария Барабашка