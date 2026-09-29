Строги и конкретни правила ще трябва да спазват търговците, когато определят на каква цена ще продават стоката си. Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията пусна за обществено обсъждане методика за определяне дали едно увеличение е икономически обосновано. Търговците ще трябва да пресметнат всеки увеличен разход като точна сума пари и как тя се пренася в крайната цена.

Ако продавате домати на сергия съвсем скоро ще трябва да се съобразите с новата методика на икономическото министерство, за да може да вдигнете цената на тези домати. И именно най-дребните търговци се притесняват, че скоро може да фалират, защото вече продават на безценица. "Наистина няма продажби, макар и да има малка надценка. През малки надценки работим, защото целият пазар е така", казва търговецът Маргарита Николова.

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За големите вериги новата методика е директно нарушаване на принципите на пазарната икономика. А административните опити на държавата да държи цените надолу ще има обратния ефект.

"Тази методика елиминира всички пазарни механизми, които са съвсем нормални. Може да доведе до по-бързо прехвърляне на цените нагоре по веригата към крайния потребител, което търговците са се стараели да го забавят", каза изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия Николай Вълканов.

Принципът на методиката е следният. Колкото повече разходи нагоре можеш да докажеш, толкова можеш да вдигнеш цената. Иначе идват от КЗП. "Ако вземем за пример кисело мляко, което е поскъпнало с 30 цента, и търговецът докаже разходи, обосноваващи увеличение с 21 цента, останалите 9 цента ще се считат за необяснима част. Той няма да може да обясни откъде идва това увеличение", каза Игнат Арсенов от Главна дирекция "Контрол на пазара" към КЗП.

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От икономическото министерство твърдят, че държавата не застава срещу бизнеса и не се меси в ценообразуването. Просто създава правила. "Методиката не цели да създава тавани на цените, фиксира цени, допуска тавани на надценки или на маржове. Тази методика цели да проследи как точно се е стигнало до това увеличение и дали то е обосновано", уточни заместник-министърът Красимир Якимов.

Тази методика ще работи заедно с тази за справедливата цена. Там се допуска не повече от 10% отклонение от изчисленото от държавата. "Когато има съществено отклонение от тази цена, която се формира от формулата за изчисляване на справедливата стойност, това е единствено повод да се разгледа каква е причината за тази разлика в цените", допълва Якимов. От министерството потвърдиха, че методиката подлежи на допълнително прецезиране.