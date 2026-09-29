ФИФА обвини УЕФА в провеждането на дезинформационна кампания и опит да повлияе на предстоящите избори за президент на световната футболна централа, съобщава „Ройтерс“. Това се случва, след като Световната футболна федерация поиска от американски съд да отхвърли искане за предоставяне на документи и свидетелски показания, свързани със спорен инвестиционен проект, предложен от президента на цетралата Джани Инфантино.

През август УЕФА поиска от федерален съд в САЩ разрешение да получи документи и показания, които да бъдат използвани при планирана наказателна жалба в Швейцария срещу президента на ФИФА. Спорът е свързан с вече изоставен план за прехвърляне на търговските права за световните първенства към дъщерно дружество, наречено FIFA Forward Enterprise (FFE).

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В отговора си до съда ФИФА заяви, че в документите на УЕФА има „множество неверни или подвеждащи твърдения“ за организацията и Инфантино. „Без никакво основание УЕФА предполага, че г-н Инфантино е търсил лична изгода от предложението за FFE“, посочва ФИФА в съдебния документ.

От централата допълват, че планът е трябвало да бъде одобрен както от асоциациите членки на ФИФА, така и от Съвета на ФИФА, а дружеството е щяло да бъде под техен надзор „Предположенията на УЕФА, че г-н Инфантино е нарушил закон или етичен принцип, са категорично неоснователни“, заявяват от ФИФА.

УЕФА твърди, че Инфантино е разработил предложението тайно с малка група съветници и инвеститори, заобикаляйки обичайните процедури за управление на ФИФА. Според европейската футболна централа проектът не е бил обсъден със Съвета на Световната футболна федерация, континенталните конфедерации и асоциациите членки.

В съдебния документ УЕФА посочва, че инвеститори са щели да платят 4,2 млрд. долара за дял във FIFA Forward Enterprise, което оценява бизнеса на около 20 млрд. долара. ФИФА отхвърля твърдението и заявява, че УЕФА смесва стойността на собствения капитал със стойността на предприятието.

„Безспорно е, че първоначалната оценка на собствения капитал на FFE - тоест стойността, която остава за акционерите след изплащането на всички задължения - е била 20 млрд. долара“, посочват от ФИФА.

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Проектът FFE беше изоставен през юли след съпротива от няколко конфедерации, сред които УЕФА, КОНКАКАФ и Азиатската футболна конфедерация, заради липсата на достатъчно консултации. Спорът засили призивите за промени в управлението на ФИФА.

Инфантино ще се кандидатира за нов мандат на изборите през март, а ФИФА твърди, че съдебните действия на УЕФА са опит да повлияят на вота.

„Точно преди изборите за президент на ФИФА УЕФА подаде това заявление и три други, разпространявайки дезинформация относно г-н Инфантино“, заявява световната футболна централа.

Редактор: Георги Иванов