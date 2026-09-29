Националният осигурителен институт публикува графика за изплащане на пенсиите и основните парични обезщетения през октомври 2026 г. Този месец ключовите дати се падат в работни дни и не се налага промяна в обичайните срокове.

Първите плащания са предвидени за 6 октомври. Тогава ще бъдат преведени обезщетенията за бременност и раждане, отглеждане на дете до 2-годишна възраст и осиновяване на дете до 5-годишна възраст, отнасящи се за септември.

НОИ обяви откога пенсиите ще се раздават и в почивни дни

Изплащането на пенсиите чрез пощенските станции ще започне на 7 октомври и ще продължи до 20 октомври включително. Получаващите пенсиите си по този начин трябва да се съобразят с графика на съответната пощенска станция.

За пенсионерите, които са избрали банков превод, сумите ще бъдат наредени на 7 октомври. Действащите правила предвиждат промяна на датата за плащане, когато началото или краят на периода съвпадат с почивен или празничен ден. През октомври такава корекция не се налага.

Следващата важна дата в календара е 15 октомври. Тогава НОИ ще изплати обезщетенията за безработица, които се отнасят за предходния месец.

Изплащането на пенсиите вече няма да се бави заради почивни дни

Осигурените лица могат да проверяват информацията за предстоящите плащания, както и данни за своите обезщетения и болнични, чрез електронните услуги и официалния календар на НОИ.

Редактор: Цветина Петкова